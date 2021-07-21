Ново-Огарево, Московская область, , 16:58 — REGNUM В России необходимо усилить работу по информированию граждан о необходимости вакцинации от коронавируса. Об этом 21 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

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«В большинстве случаев люди понимают: прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких. Здесь ничего нельзя навязывать, но нужно объяснять», — заявил Путин.