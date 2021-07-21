Подгорица, 21 июля, 2021, 16:57 — ИА Регнум. За последние 24 часа в Черногории зарегистрировано 47 новых случаев заражения коронавирусом, один человек скончался. Речь идет о пациенте из Никшича, 84 года, сообщил институт общественного здравоохранения 21 июля.

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За сутки обработано почти 1700 тестов, наибольшее количество вновь зараженных было зарегистрировано в Будве — 14, в Подгорице — 12, а в Никшиче и Тивате — пять.

Общее количество смертей, связанных с COVID-19, в Черногории с начала пандемии составляет 1624 человека.