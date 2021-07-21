Ново-Огарево, Московская область, , 16:56 — REGNUM Темпы вакцинации от коронавируса в России остаются недостаточными. Об этом 21 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

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«Наша главная задача сейчас — это повышение темпов вакцинации в стране. Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку. В том, что только так мы сможем поставить заслон эпидемии. И при этом подробно, квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации», — заявил Путин.