Ново-Огарево, Московская область, , 16:54 — REGNUM Многие страны по-прежнему тормозят регистрацию российских вакцин от коронавируса. Об этом 21 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

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"Эпидемия доставляет нам немало проблем — и не только это происходит у нас, но и в подавляющем большинстве государств мира», — заявил Путин.

«Конечно, трудно понять многих коллег, которые по-прежнему продолжают делить пандемию на свою и чужую. Тормозят, в частности, регистрацию наших вакцин, которые являются, безусловно, безопасными и эффективными. Надеюсь, что мы сможем всё-таки организовать эту работу совместно, потому что отдельно бороться — это бессмысленно», — указал он.