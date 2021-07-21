Ново-Огарево, Московская область, , 16:49 — REGNUM В ряде регионов России удалось своевременно отреагировать на начало пожаров, но удалось сделать это не везде. Об этом 21 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

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«В ряде регионов всё-таки сумели быстро отреагировать на начало пожаров и ликвидировать большую часть возгорания. Но не везде это удалось сделать, во всяком случае так, как хотелось бы — в том числе из-за сложностей, связанных с лесными ландшафтами», — заявил Путин.

«Труднодоступность, удалённость этих мест, где разбушевались пожары и огонь. Запредельная жара потребовала значительных усилий экстренных служб — ежедневно идут доклады, сводки», — указал он.