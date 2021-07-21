Варшава, 21 июля, 2021, 16:37 — ИА Регнум. В Польше в ближайшем будущем появятся первые пассажирские поезда, работающие на водороде. Об этом, как сообщает Polskie Radio, сообщил заместитель министра инфраструктуры Польши, уполномоченный правительства по вопросам развития транспорта Анджей Биттель во время пресс-конференции.

Дарья Драй ИА REGNUM Вагон пассажирского поезда

«Для Польши, где 74% железнодорожного транспорта все еще работает на угле, а значительная часть маршрутов все еще остается электрифицированной, использование водорода на железной дороге — это возможность для значительного сокращения выбросов СО2, а также возможность участвовать в мировых гонках за водородными технологиями», — заявил чиновник.

По словам Биттеля, появления водородных поездов в республике поможет республике «идти в ногу с климатической политикой ЕС», а также полноценно реализовать программу по энергетической трансформации, рассчитанной снизить до 2030 года.

Данная программа предполагает отказ от вредных для экологии источников энергии, в том числе от использования угля.