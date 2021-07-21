Варшава, 21 июля, 2021, 16:32 — ИА Регнум. В Польше зафиксировали существенный рост числа выявленных случаев заражения «индийским» штаммом коронавируса. Об этом заявил 21 июля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в эфире Radio Jedynka.

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«За последние сутки в Польше зафиксировано 194 случая заражения «индийским» штаммом «Дельта». В то же время мы примерно столько же заражений этим штаммом мы зафиксировали вообще за все время наблюдений с начала пандемии. Начинается очень тревожная тенденция», — заявил чиновник.

Краска отметил, что для защиты от штамма «Дельта» необходим иммунитет на уровне 85−90% населения. То есть, именно таким должно быть количество вакцинированных или переболевших.

Замминистра отметил, что большая часть мутаций коронавируса привезена в Польшу из-за границы, а также призвал население активнее проходит вакцинацию, чтобы Польша могла как можно легче перенести наступающую волну пандемии.