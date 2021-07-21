Бишкек, 21 июля, 2021, 16:29 — ИА Регнум. С завтрашнего дня жители Киргизии смогут привиться не только российской и китайской вакциной, но и европейским противокоронавирусным препаратом. Об этом заявила директор республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова в эфире «Биринчи радио» сегодня, 21 июля.

Arne Müseler Вакцина от коронавируса Oxford AstraZeneca

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По ее словам, министерство здравоохранения уже начало распределять между поликлиниками по всей республике 40 тысяч доз вакцины «AstraZeneca», переданной Азербайджаном в качестве гуманитарной помощи.

Ишенапысова отметила, часть стран Евросоюза требуют, чтобы приезжающие к ним иностранные граждане были заранее привиты вакциной именно этой англо-шведской фармацевтической компании.

Напомним, что в начале апреля 2021 года представитель европейского лекарственного регулятора EMA Марко Кавалери подтвердил наличие связи между образованием тромбов и вакцинацией противокоронавирусным препаратом компании «AstraZeneca».

Из-за этого клиники Великобритании, Франции, Германии и ряда других европейских стран приостановили использование вакцины «AstraZeneca».