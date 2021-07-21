Москва, 21 июля, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Советский и российский актёр Михаил Боярский, госпитализированный ранее с COVID-19, остаётся под наблюдением врачей. Об этом ТАСС заявили в Театре им. Ленсовета.

Андрей Пронин ИА REGNUM Михаил Боярский

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«Пока без изменений. Пока еще под наблюдением врачей», — отметила собеседница агентства.

Информация о госпитализации Боярского с COVID-19 появилась в середине июля. По данным СМИ, болезнь актёра протекает легко, поскольку ранее он привился от COVID-19.