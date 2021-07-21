Пенза, 21 июля, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Пензенской области на предстоящие сутки, сообщает 21 июля ГУ МЧС России по региону.

Прогнозирование погоды

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

В период с 18:00 21 июля до 18:00 22 июля местами по области ожидаются гроза, ливни, крупный град, шквал до 25 м/с, очень сильный дождь (50 мм и более). Температура воздуха существенно понизится. Ночью термометры покажут около +18 градусов, днем — +19…+21.

ИА REGNUM напоминает, 13 мая по нескольким населенным пунктам Пензенской области прошел град размером с перепелиное яйцо.

Читайте также: В Пензенской области прошёл разрушительный град