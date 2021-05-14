Пенза, , 08:56 — REGNUM По территории Пензенской области минувшим днем прошел град, размер которого сравнили с перепелиным яйцом. Фотографии и видео аномалии жители разместили в соцсетях.

Град был такой мощный, что выросли чуть ли не сугробы. От стихии пострадали припаркованные автомобили, несмотря на попытки уберечь имущество накинутым одеялом.

Сокрушительный град прошёл в нескольких населенных пунктах.

ИА REGNUM напоминает, прошлым летом от сильного града пострадали 99 домовладений в Пензенской области. На оказание помощи им направили более 1,4 млн рублей. Размер компенсации рассчитывался для каждого собственника, исходя из понесенных потерь.

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