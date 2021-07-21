Москва, 21 июля, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Так как в РФ продолжают действовать программы «лояльного» кредитования населения, то и объемы кредитования будут расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Например, как пояснила экономист, продлена программа ипотечного кредитования, хоть и с чуть более повышенной ставкой.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

«Что касается того, увеличила ли пандемия закредитованность населения, то здесь сложилась двоякая ситуация, — сказала Ермилова. — С одной стороны, часть граждан могла потерять работу, и страхи по поводу непредсказуемости дальнейшего развития ситуации в стране подстегивали рост кредитования. При этом, с другой стороны, в целях реализации национальных проектов государство продумывало и льготное кредитование. Многие программы как раз приходятся на период 2020—2021 годов».

Как уточнила Ермилова, в РФ будут расти объемы кредитования по тем кредитным продуктам, по которым будут действовать «интересные условия».

«Сейчас к таковым можно отнести ипотечное кредитование, и как минимум до середины следующего года мы сможем наблюдать рост его объемов», — полагает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ермилова рассказала о том, почему в РФ начнет снова расти доля просроченных кредитов.