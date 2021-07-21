Москва, 21 июля, 2021, 16:14 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ наблюдается снижение доли кредитов, по которым были допущены просрочки платежей, но в будущем эта доля снова начнет расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

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«К настоящему времени мы можем наблюдать снижение доли просрочки по кредитам. Это в большей мере связано с тем, что в целом объем кредитования в 2021 году значительно увеличился по сравнению с прошлым периодом. Население, только получив кредит, еще не может сформировать большую долю просрочки, — сказала Ермилова. — Однако высока вероятность, что в будущем просрочка снова начнет расти. Сейчас граждане берут большие объемы потребительских и ипотечных кредитов. По ипотечному кредитованию они используют имеющиеся накопления для первоначального взноса, включаются в государственные программы кредитования, где ипотечная ставка снижена. Постепенно сокращение накоплений, рост цен на потребительские товары может спровоцировать нехватку средств на существование, поскольку зарплаты остаются на том же уровне».

И тогда, как полагает Ермилова, существенная доля населения будет откладывать оплату кредитных платежей.

«Таким образом, показатель объема просрочки пойдет вверх», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин рассказал, как пандемия коронавируса изменила модель потребительского поведения жителей РФ.