Волгоград, 21 июля, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Новый антирекорд по выявленным носителям коронавируса установлен 21 июля в Волгоградской области — COVID-19 зафиксировали у 317 жителей, что на два больше, чем за предыдущие сутки. В целом, инфекцию подтвердили уже у 68 тысяч человек. Выписаны после лечения 135 пациентов, скончались от осложнений девять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Коронавирус

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 27 районах региона. С начала пандемии в Волгоградской области коронавирус подтверждён у 68 081 жителя. Лечатся в стационарах и амбулаторно 5 023 пациента.

От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 1689 человек.