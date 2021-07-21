Москва, 21 июля, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Полынь не стоит применять против коронавирусной инфекции, хотя зарубежные учёные и заявили об эффективности против вируса содержащихся в этом растении веществ. Об этом врач-терапевт Надежда Чернышова заявила 21 июля телеканалу «Москва 24».

Марина Каширская ИА REGNUM Целебные травы

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Немецкие и датские учёные заключили, что вещество артемизинин и его производные, которые содержатся в полыни, способны подавлять вирус SARS-CoV-2. Но помочь они могут, как сообщало ИА REGNUM, только непосредственно после попадания вируса в организм.

По словам Чернышовой, действующее вещество необходимо выделить из растения и на его основе разработать лекарственный препарат. С учётом испытаний лекарства на это уйдёт несколько лет.

Бежать в аптеку за настойкой полыни не стоит, никакого эффекта от неё не будет. Не исключено, что вводить действующее вещество придётся инъекциями или сделать на его основе другое, более активное.

Заваривать полынь также не следует, предупредила врач, ею можно отравиться. Пока неизвестно, как выделенное учёными вещество отразится на организме. Оно может, к примеру, навредить печени.

«Между тем передозировать и отравиться экстрактом полыни очень легко», — сказала Чернышова.

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