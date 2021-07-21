Москва, 21 июля, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Старые поликлиники Москвы находились в состоянии, когда их легче было снести, сообщил 21 июля мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра реконструкции филиала №194 поликлиники №212 в Солнцево.

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«Сколько я был в этих поликлиниках. Они в таком виде были, что легче, наверное, было бы снести. Но, тем не менее, мы создали программу реконструкции, и она действительно дает результаты. Действительно получаются поликлиники высокого качества», — приводит слова столичного мэра агентство «Москва».

Собянин предположил, что состояние филиала после реконструкции не будет уступать новым поликлиникам.

Планируется, что врачи переедут в новые кабинеты к сентябрю 2021 года.