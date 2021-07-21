Таллин, , 15:45 — REGNUM 21 июля 1940 года Государственная дума Эстонской Республики принятием «Декларации о государственной власти в Эстонии» провозгласила создание на территории страны Эстонской Советской Социалистической Республики — ЭССР.

Об этом напомнил политический обозреватель портала sputnik-meedia.ee Аллан Хантсом.

Согласно чуть позже принятой Конституции нового государства, вся власть в стране стала принадлежать трудовому народу, который управлял ею посредством избранных из своей среды Советов. Таким образом, в Эстонии официально установилась Советская власть.

Ключевому историческому событию, круто изменившему жизнь народа Эстонии, предшествовала Июньская революция, которая месяцем ранее — 21 июня 1940 года — добилась смещения буржуазного правительства Юри Улуотса, освободила политзаключенных и привела к власти просоветски настроенный кабинет министров во главе с поэтом-коммунистом Йоханнесом Варесом (Барбарусом).

21 июля 1940 года депутаты Государственной думы провозгласили создание ЭССР, а уже на следующий день обратились к Верховному совету СССР с просьбой о принятии республики в состав Советского Союза. Ходатайство эстонских парламентариев было удовлетворено 6 августа 1940 года.

После принятия Конституции Эстонской ССР Государственная дума была переименована в Верховный совет, а новое государственное формирование получило и новые государственные символы: герб, флаг и гимн. Как отметил Хантсом, «Эстонская Советская Социалистическая Республика была одним из самых прекрасных островов затонувшего в 1991 году величественного архипелага под названием СССР. В ней, словно экзотическое растение в теплице заботливого садовника, успешно процветала эстонская культура, а также обильно плодился и размножался сам эстонский народ».

Для сравнения он напомнил, что за 30 лет независимости (с 1991 года) количество проживающих в Эстонии эстонцев не только не выросло, но даже напротив — уменьшилось почти на 40 тысяч человек.