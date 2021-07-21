Рига, 21 июля, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В шести латвийских городах будет проведен мониторинг сточных вод с целью прогнозирования места, где может произойти новая вспышка заболевания коронавирусом. Об этом сообщил латвийский гостелеканал на русском языке LTV7.

Pxhere.com Сточные воды

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Мониторинг будет проводиться специалистами научного института BIOR до конца этого года в Риге, Юрмале, Резекне, Елгаве, Валмиере и Лиепае. В этих шести городах дважды в неделю будут брать образцы сточных вод.

По словам представителя BIOR Илзе Диманте, «за 5−6 дней до начала вспышки мы будем знать об этом и сможем дать сигналы соответствующим учреждениям, чтобы они могли начать действовать».

На основании прогнозов специалистов местные власти смогут начать тестирование населения. «К примеру, если в каком-то самоуправлении проходит какой-то фестиваль, мы сможем определить, какая там ситуация», — добавила Диманте.

На проведение мониторинга сточных вод правительство Латвии выделило институту BIOR 340 000 евро.