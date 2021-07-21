Нижний Новгород, 21 июля, 2021, 15:35 — ИА Регнум. За минувшие сутки 29 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Mos.ru Аппарат ИВЛ в клинике Москвы

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Накануне сообщалось о 27 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 4791 человека.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 июля в регионе выявили 537 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем прироста зараженных с начала пандемии. Накануне сообщалось о 527 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 135 198 случаев. Активным носителем вируса в регионе в настоящее время является 7131 человек. За минувшие сутки число активных носителей вируса в регионе вновь выросло почти на 100 нижегородцев.

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