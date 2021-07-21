Нижний Новгород, 21 июля, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 21 июля выявили 537 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем прироста зараженных с начала пандемии. Накануне сообщалось о 527 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 135 198 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки выписаны 417 человек, всего выздоровели с начала пандемии 123 276 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 28 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 4791 человека. Накануне сообщалось о 29 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активным носителем вируса в регионе в настоящее время является 7131 человек. За минувшие сутки число активных носителей вируса в регионе вновь выросло почти на 100 нижегородцев.

С 1 июня, когда было выявлено 144 новых носителя инфекции, наблюдается постепенное увеличение прироста новых случаев заражения коронавирусом. После введения ограничений на посещение массовых мероприятий в области, о котором губернатор Глеб Никитин сообщил 16 июня, ежедневный прирост новых случаев заражения увеличивается скачкообразно — на 30−50 человек в сутки.

По состоянию на 21 июля в регионе проведено 3 126 546 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 7 714 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 322,1.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 1,00. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 21 июля остаются свободными 27% коек инфекционного профиля.