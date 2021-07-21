Вашингтон, 21 июля, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман 25−26 июля посетит с визитом Китай. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба Госдепа США.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Уэнди Шерман

Уточняется, что в КНР Шерман отправится в Тяньцзинь для встречи с официальными лицами КНР, включая государственного советника и министра иностранных дел Китая Ван И.

«Эти обсуждения являются частью продолжающихся усилий США по проведению откровенных обменов с официальными лицами КНР для продвижения интересов и ценностей США и ответственного управления отношениями. Заместитель госсекретаря обсудит области, в которых у нас есть серьезные опасения по поводу действий КНР, а также области, где наши интересы совпадают», — говорится в сообщении.

Также указывается, что затем, 27 июля, заместитель госсекретаря США направится в Оман для встречи с заместителем министра иностранных дел страны шейхом Халифой Аль Харти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что советник Госдепа США Дерек Чоллаприбыл с официальным визитом в Варшаву.