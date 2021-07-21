Рига, 21 июля, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Представители властей Латвии разного уровня делают порой диаметрально противоположные заявления о ходе эпидемии коронавируса COVID-19 в стране, что не способствует победе над смертельной болезнью. Об этом на заседании парламентской следственной комиссии заявил глава Госканцелярии Янис Цитсковскис

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V)

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По его словам, если весной 2020 года правительство прислушивалось к мнению профессионалов от медицины, но уже осенью того же года политики стали считать себя умнее ведущего эпидемиолога страны Юрия Перевощикова и инфектолога Уги Думписа.

«Если каждый день звучат различные мнения — это превращает управление кризисом в кошмар», — считает Цитсковскис.

Он подчеркнул, что у принимающих решения должностных лиц должно быть общее понимание, политическое соглашение о том, как следует действовать в кризисной ситуации.

Когда же государственные должностные лица выражают диаметрально противоположные мнения об ограничениях, процесс управления кризисом начинают раздирать противоречия, убежден начальник Госканцелярии Латвии.