Анкара, 21 июля, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В настоящее время ситуация с коронавирусной инфекцией в Турции не ухудшилась в результате распространения на ее территории новых штаммов вируса. Об этом 21 июля заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

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«Хотя в других странах растет заболеваемость новыми вариантами коронавируса, Турция пока что не подверглась этой угрозе», — сказал он.

Также Эрдоган отметил, что турецкие власти справятся с этой ситуацией без введения дополнительных мер.

Отметим, 20 июля в Турции за сутки было выявлено 8780 носителей коронавируса, что стало самым большим числом с мая нынешнего года.