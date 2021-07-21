Пекин, 21 июля, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Китайская компания Chery анонсировала дебют хэтчбека QQ нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Autohome.com Тизер Chery QQ третьего поколения

В КНР данная модель выпускалась с 2003 по 2015 год. Но вот уже четыре года производиться только электрифицированная версия Chery QQ под названием Chery eQ.

Стоит отметить, что представленный автомобиль — это уже третье поколение QQ. При этом оснащена модель будет электродвигателем.

Передняя и задняя части хэтчбека будут выполнены в едином дизайне. Отмечается, что для кузова модели будет предусмотрена широкая линейка оттенков.

Также электрический хэтчбек получит доступ к экосистеме Chery iCar, которая содержит онлайн-сервисы и дает удаленный доступ к функциям автомобиля с помощью смартфона.

Представлена новинка будет в ближайшее время.

Напомним, Chery QQ — это один из первых автомобилей, выпущенных в Китае, который появился на российском авторынке в 2005 году.

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