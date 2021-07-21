Санкт-Петербург, 21 июля, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В настоящее время в Санкт-Петербурге развернуто 11 097 инфекционных коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией, сообщили 21 июля в Смольном. Из них занято 8207 коек (74%), свободно 2890 коек (26%).

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

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Помощь петербургским больным с COVID-19 и пневмониями сейчас оказывают медики 16 городских и восьми федеральных стационаров.

«Нагрузка на стационары, задействованные в борьбе с коронавирусом, снижается. Число госпитализаций еженедельно сокращается», — прокомментировал ситуацию курирующий здравоохранение вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

Напомним, в связи с этим городскими властями принято решение о возвращении с 26 июля из режима ковид-госпиталя к штатной работе Мариинской больницы и больницы святителя Луки, что позволит высвободить 922 койки для пациентов с другими заболеваниями.

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Напомним, за 20 июля в Петербурге зафиксировано 1939 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 103 человека.