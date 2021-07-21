Джакарта, 21 июля, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Индонезии побит рекорд по числу смертей от коронавируса, сообщает Kompas.

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По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1383 случая смерти от COVID-19. Всего эпидемия унесла жизни 77 583 человек в стране.

Наибольшее число смертей от COVID-19 зарегистрировано на острове Ява. В провинции Восточная Ява погибли 402 человека, в провинции Центральная Ява — 386 человек, в провинции Западная Ява — 119 человек.

В столице Индонезии Джакарте от COVID-19 умерли 95 человек за сутки. На острове Бали от COVID-19 скончались 23 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, за сутки в Индонезии зарегистрировали 33 772 случая заражения SARS-CoV-2.