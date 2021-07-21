Берлин, 21 июля, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Сделка между Германией и США по газопроводу «Северный поток — 2» («СП-2») может быть опасной для американского президента Джо Байдена, так как его могут обвинить в Конгрессе в уступчивости по отношению к России. Об этом 21 июля сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

«Соглашение (по «СП-2» — ред.) может вернуться бумерангом американскому президенту. Оно, очевидно, вызовет жесткую критику республиканцев в Конгрессе», — говорится в материале издания.

Также в нем напоминается, что сенатор-республиканец Тед Круз уже объявил о намерении блокировать назначение выдвигаемых действующей американской администрацией кандидатов из-за несогласия с ее политикой.

«Многие демократы в Конгрессе также критически относятся к трубопроводу, что осложняет для Байдена ситуацию. Теперь Байдену придется слышать обвинения, которые демократы всегда выдвигали против Трампа, а именно, что он слишком уступчив в отношении России», — отмечается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байден призвала дружественную ей Украину не поднимать вопрос «Северного потока — 2» после напряженных переговоров с ФРГ.