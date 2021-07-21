Санкт-Петербург, 21 июля, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Вакцинации российскими препаратами от коронавируса не хватит гражданам России для того, чтобы посетить Финляндию. Об этом 21 июля сообщили в генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.

Погранслужба ФСБ России Граница РФ и Финляндии

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Как отметили в дипломатическом представительстве, во-первых, ни одна из российских вакцин до сих пор не прошла регистрацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и не одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), а это значит, что вакцинации «Спутником V», «КовиВаком» или «ЭпиВакКороной» недостаточно для поездок в соседнюю страну, входящую в Евросоюз.

«Финляндия одобряет вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). На сайте THL (Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения) перечислены одобренные вакцины. Например, Sputnik V на данный момент не одобрен EMA», — говорится в сообщении.

Во-вторых, путешественникам, планирующим поездку в Финляндию, придется учесть, что для въезда в страну недостаточно только сертификата о полном курсе вакцинации одобренной в ЕС вакциной, должны быть также соблюдены и другие критерии для въезда.

«Сертификат не является обоснованием для въезда в страну и предоставления права на подачу заявления на визу», — указали в генконсульстве.

Напомним, Финляндия продлила до 22 августа запрет на въезд через границы с Россией, а также из Великобритании, США и Турции. При этом правом на возвращение в Финляндию пользуются граждане этой страны, а также иностранцы, имеющие разрешение на пребывание в Финляндии.