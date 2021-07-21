Вашингтон, 21 июля 2021, 14:23 — REGNUM Ученые, скептически относящиеся к заявлениям главного медицинского советника Белого дома Энтони Фаучи, не хотят публично выступать против него, поскольку опасаются за свое финансирование, заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол 20 июля в эфире Fox News.
Пол является одним из самых яростных критиков Фаучи на Капитолийском холме. Ранее сенатор в очередной раз столкнулся с вирусологом по вопросу финансирования Национального института здравоохранения (NIH) так называемых исследований «мутаций с приобретением функции» в Уханьском институте вирусологии.
По мнению республиканца, написанная совместно с китайским вирусологом Ши Чжэнли научная работа от 2015 года на эту тему является доказательством того, что NIH финансировал работы по наращиванию заразности и болезнетворность вирусов. Фаучи опроверг заявления, что работа, изложенная в документе, представляла собой исследование мутаций с приобретением функции. 20 июля он в очередной раз встал на эту позицию.