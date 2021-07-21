Вашингтон, , 14:23 — REGNUM Ученые, скептически относящиеся к заявлениям главного медицинского советника Белого дома Энтони Фаучи, не хотят публично выступать против него, поскольку опасаются за свое финансирование, заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол 20 июля в эфире Fox News.

«Он проработал там лет 40, возможно, на 39 лет больше, чем нужно, но он контролирует все финансирование, поэтому люди смертельно боятся его», — отметил Пол, имея в виду то, что Фаучи возглавляет Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) с 1984 года.

Пол является одним из самых яростных критиков Фаучи на Капитолийском холме. Ранее сенатор в очередной раз столкнулся с вирусологом по вопросу финансирования Национального института здравоохранения (NIH) так называемых исследований «мутаций с приобретением функции» в Уханьском институте вирусологии.

«Доктор Фаучи, зная, что лгать Конгрессу — преступление, не желаете ли вы отозвать свое заявление от 11 мая, в котором вы утверждали, что NIH никогда не финансировал исследования мутаций с приобретением функций, и двигаться дальше?» — спросил Пол.

«Сенатор Пол, я никогда не лгал перед Конгрессом, и я не отказываюсь от этого заявления», — ответил Фаучи.

По мнению республиканца, написанная совместно с китайским вирусологом Ши Чжэнли научная работа от 2015 года на эту тему является доказательством того, что NIH финансировал работы по наращиванию заразности и болезнетворность вирусов. Фаучи опроверг заявления, что работа, изложенная в документе, представляла собой исследование мутаций с приобретением функции. 20 июля он в очередной раз встал на эту позицию.