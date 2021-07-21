Джакарта, 21 июля, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, за сутки в Индонезии зарегистрировали 33 772 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 21 июля 2021 года в Индонезии выявили 2 983 830 носителей коронавируса.

За сутки коронавирусом в стране переболели 32 887 человек. Всего побороть коронавирус смогли 2 356 553 жителя Индонезии.

В период с 20 по 21 июля 2021 года от COVID-19 в Индонезии скончались 1383 человека. Эпидемия унесла жизни 77 583 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, в индонезийской провинции Западный Калимантан заявили, что будут искать возможности поставки медицинского кислорода из Малайзии.