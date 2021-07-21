Москва, 21 июля, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Заявление Роскосмоса о том, что Соединённые Штаты одобрили покупку российских ракетных двигателей РД-181М, сделанное накануне, является ошибочным. Об этом 21 июля сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

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Он уточнил, что в своём сообщении пресс-служба госкорпорации на самом деле имела ввиду, что согласие на сделку дало российское правительство.

«К сожалению, ошибки случаются. Вот и во вчерашний пост о том, что Роскосмос получил разрешение на экспорт в США нового двигателя РД-181М вкралась досадная опечатка», —сообщил в телеграмм-канале Устименко.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля Роскосмос получил разрешение от правительства РФ на проведение переговоров по продаже российских ракетных двигателей РД-181М американской компании Orbital Sciences. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Известно, что компания Orbital Sciences планирует использовать российские жидкостные двигатели РД-181М в составе первой ступени ракет-носителей Antares. Ранее эти ракеты оснащались двигателями AJ-26 американской компании Aerojet, однако после аварии при запуске в октябре 2014 года в Orbital Sciences решили отказаться от этих двигателей в пользу российских агрегатов.