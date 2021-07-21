Приштина, , 14:33 — REGNUM Полиция сепаратистского Косово задержала 21 июля на пропускном пункте Ярине 80-летнего серба Срболюба Веселиновича, который в статусе беженца проживает в городе Крагуевац в центральной Сербии. Об этом сообщила Канцелярия по Косово и Метохии правительства Сербии.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении отмечается, что Веселинович был задержан по надуманному обвинению в совершении имущественных преступлении. В день задержания пожилой серб вместе со своим племянником направился в Косово и Метохию, но при пересечении административной линии его задержала косовская полиция и отвезла в Приштину.

Канцелярия по Косово и Метохии считает, что речь идет о гонениях на сербов, которых задерживают при пересечении административной линии без какого бы то ни было юридического основания.

«Теперь становится понятным, почему Альбин Курти в Брюсселе не захотел согласиться с предложением ЕС о том, чтобы обе стороны воздержались от действий, которые могли бы вызвать дестабилизацию. Все, что делает Приштина, она делает для того, чтобы вызвать дестабилизацию в Косово и Метохии», — говорится в сообщении Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии.

Напомним, что после очередного раунда переговоров с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что он теперь еще больше опасается за безопасность сербов в Косово и Метохии, так как Приштина не намерена воздерживаться от провокаций.