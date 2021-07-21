Симферополь, 21 июля, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Крымские власти не планируют прекращать приём туристов, но к этому их может вынудить критическое ухудшение ситуации с коронавирусом. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов заявил 21 июля на заседании оперштаба по COVID-19.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

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По его словам, текущая ситуация в Крыму — на грани, необходимо искать компромиссные решения. Руководству региона не хочется терять людей, «жизнь и здоровье в приоритете».

«Пока делать мы этого не собираемся, таких решений нет, планов нет, но если ситуация перевалит за критическую отметку, то придётся», — сказал Аксенов о возможном закрытии курортного сезона.

Глава региона не уточнил, при каких условиях въезд в Крым могут ограничить. Он также предложил публично наказывать «наглецов» — предпринимателей, которые игнорируют санитарные требования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму за сутки 20 июля зарегистрировали 404 новых случая заболевания COVID-19. Более 400 заражений в день здесь фиксируют с 16 июля. Курортный сезон в Крыму обычно длится до начала октября.

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