Джакарта, 21 июля, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В индонезийской провинции Западный Калимантан заявили, что будут искать возможности поставки медицинского кислорода из Малайзии, сообщает CNN Indonesia.

Мастер Снов Баллоны с кислородом

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По данным издания, в одной из больниц Путусибау закончился медицинский кислород.

Кроме того, в ряде больниц в различных регионах Индонезии запасы кислорода ограничены из-за резкого роста числа больных COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии бесплатно предоставит 2 млн упаковок лекарств для людей, инфицированных коронавирусом.