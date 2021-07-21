Симферополь, 21 июля, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Восемь новых смертей среди пациентов с подтверждённым коронавирусом зарегистрировано в Республике Крым за минувшие сутки. Об этом сообщили в региональном оперштабе 21 июля. Накануне, 20 июля, сообщалось о девяти новых летальных исходах.

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Всего в регионе с начала пандемии жертвами ковида стали уже 1 669 человек. На 21 июля в стационарах региона с коронавирусом и пневмонией находятся 3074 человека, амбулаторно лечатся 3 693 пациента. Для сравнения — на 1 июля число госпитализированных составляло 2,3 тыс. человек, дома лечились 1 426 человек.

Всего в Крыму с начала пандемии подтверждено 55 974 случая заражения коронавирусом, в том числе 404 случая за минувшие сутки. Выздоровели 47 682 человека.