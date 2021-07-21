Вашингтон, , 13:39 — REGNUM Лоббистская фирма, возглавляемая братом высокопоставленного советника президента Джо Байдена, наблюдает взрывной рост прибыли за последние полгода, сообщает the Wall Street Journal.

Расположенная в Вашингтоне компания Ricchetti, Inc., во главе которой стоит Джефф Риккетти, брат советника президента Стива Риккетти, в период с января по июнь этого года получил $1,67 млн на цели лоббирования, сообщает издания, приводя декларации. При этом за первые шесть месяцев 2020 года компания получила всего $370 тыс. на те же цели

Среди клиентов фирмы такие известные имена, как Amazon, General Motors, фармацевтический гигант GlaxoSmithKline и TC Energy, компания, стоящая за отмененным трубопроводом Keystone XL.

Семейные связи Ricchetti Inc. с Белым домом вызывают этические проблемы. Журнал сообщил, что Джефф Риккетти связался с администрацией президента от имени нескольких своих клиентов, чего он не делал во время правления администрации Дональда Трампа.

«Я не обращался к своему брату, как и не пытался добиться чего-то в Белом доме в этом квартале», — подчеркнул Джефф Риккетти в электронном письме, направленном издании.

В свою очередь, в администрации подчеркнули, что Стив Риккетти — бывший лоббист и соучредитель Ricchetti, Inc. — отказывается от дел, касающихся его брата, фирмы и ее клиентов.

Стив Риккетти — не единственный член семьи Риккетти, работавший в администрации Байдена. Так, его сын Джей Джей, выпускник колледжа 2020 года, работает в Министерстве финансов, а дочь Шеннон работает в офисе социального секретаря Белого дома.

Помимо членов семьи Риккети, в предполагаемом кумовстве замечены и другие члены администрации Байдена. Например, супруга госсекретаря Энтони Блинкена, Эван Райан, является секретарем кабинета Белого дома, основным связующим звеном между Белым домом и другими департаментами и агентствами федерального правительства.

Более того, жена советника по национальной безопасности Джейка Салливана, Мэгги Гудлендер, работает в Министерстве юстиции в качестве советника генерального прокурора Меррика Гарленда. Младший брат Салливана Том является заместителем начальника штаба по вопросам политики в Государственном департаменте, должность, которую он занимал во время администрации Обамы. Супруга Тома, Роуз, исполняет обязанности помощника секретаря по законодательству в Министерстве здравоохранения и социальных служб (HHS).

Более того, сестра пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки также работает в HHS в качестве старшего советника по правам человека и гендерному равенству в Управлении по глобальным вопросам. У старшего советника Белого дома Аниты Данн, заместителя главы администрации Брюса Рида и директора Управления кадров президента Кэти Рассел в администрации Байдена работает, по крайней мере, один член семьи.