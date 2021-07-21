Стокгольм, 21 июля, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Сегодня, 21 июля, министр юстиции Швеции Морган Йоханссон выступил на пресс-конференции, в ходе которой заявил, что правительство страны намерено нарастить усилия по борьбе с преступностью среди молодежи. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Приговор

После консультаций с правоохранительными ведомствами члены правительства Швеции пришли к выводу, что молодые люди, совершающие серьезные преступления, должны быть приговорены к более длительным срокам тюремного заключения. Отмечается, что в стране должна быть предусмотрена возможность приговора к пожизненному заключению для 18−20-летних.

«Одно дело — это потасовка в очереди к барной стойке в каком-нибудь пабе, когда один парень подначивает другого и дело заканчивается дракой, и соответственно других преступлений совершено не было. Но другое дело, когда молодые люди систематически занимаются грабежами или, еще хуже, когда молодые люди совершают заказные убийства», — подчеркнул министр.