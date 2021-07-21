Стокгольм, 21 июля, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Обширное распространение «Дельта"-варианта коронавирусной инфекции приведет к новой волне пандемии в Швеции. Такую оценку 20 июля в интервью газете SvD дал профессор Каролингского института (Стокгольм) Андерс Бьёркман.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

В настоящее время в нескольких регионах Швеции уже отмечается рост заболевания COVID-19.

«Думаю, можно сказать, что это начало четвертой волны», — отметил Бьёркман

Профессор подчеркнул, что даже если вакцинация и снизит нагрузку на систему здравоохранения, то четвертая волна заболеваемости все равно повлечет за собой большие риски. В частности, многие молодые люди, которые еще не были вакцинированы от COVID-19, рискуют пострадать от длительного постковидного синдрома.