Приштина, Сербия, 21 июля, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Глава комиссии парламента Косово по здравоохранению Фатмире Мелхаджа-Колчаку 21 июля заявила в ходе дебатов на тему «Пандемия COVID-19: процесс вакцинации в Косово», организованных форумом за прозрачность парламента», что до конца 2021 года правительство непременно проведет вакцинацию 60% населения.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на данный момент обе дозы вакцины получили около ста тысяч косоваров или менее 10%. Вакцинация началась в марте 2021 года.

Колчаку подчеркнула, что вакцинация не обязательна, однако необходимо просвещать граждан относительно важности вакцинации для борьбы с вирусом. С начала пандемии коронавирусом заразились около 108 тысяч граждан Косово, из них 105,5 тысяч уже выздоровели, около 2,5 тысяч умерли.