Стокгольм, 21 июля, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Вакцинация от COVID-19 в Швеции продвигается успешно — 20 июля число граждан, получивших первую прививку, превысило шесть миллионов человек. Однако в регионах возникает все больше опасений по поводу того, что шведы из молодых возрастных групп не так охотно спешат вакцинироваться, как пожилые. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Вот уже неделю, как все до единого регионы Швеции предлагают людям в возрасте от 18 лет и старше пройти вакцинацию. В некоторых местах такая возможность была предоставлена гораздо раньше. Однако теперь отдельные регионы отмечают, что интерес к иммунизации среди молодежи не так высок.

«Да, они так не спешат, как это делали старики. Очень жаль, что у нас много невакцинированных в определенных возрастных группах, потому что это создает предпосылки для распространения коронавирусной инфекции», — заявила в интервью SVT главный инфекционист Халланда Мария Лёфгрен.

С подобными проблемами также сталкиваются такие лены, как Уппсала, Эребру, Вермланд и Вестерноррланд.