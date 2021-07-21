Власти Индонезии бесплатно предоставят больным COVID-19 лекарства
Джакарта, 21 июля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Правительство Индонезии бесплатно предоставит 2 млн упаковок лекарств для людей, инфицированных коронавирусом, сообщает Kompas.
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Лекарства получат пациенты с легкими симптомами.
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что правительство предоставит социальную помощь людям, которые пострадали из-за ведения ограничений по коронавирусу.
«Я поручил министрам немедленно распределить социальную помощь людям, имеющим на нее право», — заявил президент Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, экономика Индонезии движется по положительному пути, несмотря на то, что правительство ввело ограничения по коронавирусу.