Джакарта, 21 июля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Правительство Индонезии бесплатно предоставит 2 млн упаковок лекарств для людей, инфицированных коронавирусом, сообщает Kompas.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

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Лекарства получат пациенты с легкими симптомами.

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что правительство предоставит социальную помощь людям, которые пострадали из-за ведения ограничений по коронавирусу.

«Я поручил министрам немедленно распределить социальную помощь людям, имеющим на нее право», — заявил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, экономика Индонезии движется по положительному пути, несмотря на то, что правительство ввело ограничения по коронавирусу.