Ростов-на-Дону, 21 июля, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Жителей Ростовской области предупредили о резкой смене погодных условий. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 21 июля.

65.mchs.gov.ru Ливень

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В вечерние часы в ряде территорий Ростовской области жару сменят ожидается сильные дожди, ливни, который будут сопровождаться грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−24 метров в секунду. Непогода продержится до утра 23 июля.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Ростовской области из-за аномальной жары был дважды побит температурный рекорд. В эти дни в разы выросла нагрузка на электросети.