Стокгольм, 21 июля, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В скором времени в Стокгольме вакцина от COVID-19 станет доступна 16−17-летним учащимся гимназий. Об этом 20 июля написала газета Dagens Nyheter.

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«Исходя из того, как сейчас выглядит ситуация с вакцинацией, мы полагаем, что сможем начать 9 августа. Мы также ожидаем, что в ближайшее время будут поставлены более крупные партии вакцины», — заявил в интервью газете член регионального совета Стокгольма Десире Петрус.

Напомним, что в Агентстве общественного здравоохранения Швеции объявили на прошлой неделе, что вакцинация 16−17-летних граждан будет доступна с 9 августа. В свою очередь региональные власти сами устанавливают дату начала иммунизации подростков исходя из своих операционных возможностей и темпов вакцинации взрослого населения.