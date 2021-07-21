Стокгольм, 21 июля, 2021, 13:30 — ИА Регнум. За шесть месяцев в Швеции спустя более чем через две недели после получения второго компонента вакцины COVID-19 был диагностирован всего лишь у 3 486 человек. Об этом 21 июля написала газета SvD.

Mil.ru Вакцинация

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Журналисты проанализировали статистику Агентства общественного здравоохранения, которая ведется по данной категории лиц с начала 2021 года по 16 июля. В результате они пришли к выводу, что с учетом 3 486 случаев COVID-19 лишь 0,15% полностью вакцинированных граждан Швеции в данном временном промежутке заболели COVID-19.

«Это абсолютно ожидаемо. Ни одна вакцина не обеспечивает защиты на 100%», — заявил в интервью SvD профессор Каролингского института (Стокгольм) Али Миразими.

В то же время отмечается, что к середине июня 180 человек в Швеции скончались от COVID-19, несмотря на то, что они получили оба компонента вакцины. Средний возраст умерших составлял 87 лет, а самому молодому из них было 43 года.