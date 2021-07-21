Приштина, Сербия, 21 июля, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Мэр Приштины Шпенд Ахмети 20 июля выступил в поддержку политики своего бывшего товарища по партии, а ныне премьер-министра Косово Альбина Курти в диалоге с Сербией и Косово.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Ахмети подчеркнул, что он не согласен с Курти по многим пунктам, однако считает «супер хорошим» его поведение в Брюсселе и одобряет участие его партии в выборах в Албании. Выступление Ахмети было сделано на фоне активной критике Курти оппозицией из Демократической партии Косово и Демократической лиги Косово.

Напомним, 19 июля Курти представил президенту Сербии Александру Вучичу «мирное соглашение», среди которого были пункты о «признании прошлого» и снятии 11 торговых барьеров, а также обязательство о ненападении и взаимное признание. По словам Курти, Вучич отклонил соглашение, даже не прочитав.