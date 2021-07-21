Стокгольм, 21 июля, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В июне текущего года цены на жилье в Швеции упали впервые с апреля 2020 года. Самый большой спад в стране наблюдается в Стокгольме. Об этом 21 июля сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Natalia Semenova Стокгольм

Так, в июне цены на частные домовладения в шведской столице упали на 1,3%. Цены на кондоминиумы сократились на 0,2%. Рост цен на недвижимость также прекратился в Гётеборге и Мальмё.

По всей Швеции снижение цен оценивается в 0,5%. Цены на частные домовладения снизились на 0,8%, в то время как цены на кондоминиумы не изменились.

Отмечается, что зафиксированное падение пока не является разворотом общего тренда, свидетельствующего об росте цен на недвижимость.