Новосибирск, 21 июля, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Новосибирской области за минувшие сутки зарегистрировано 11 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Скончались шесть мужчин, самому младшему из которых было 43 года, самому старшему — 72 года. Также умерли пять женщин в возрасте 50, 56, 59, 69 и 87 лет. Таким образом, всего в региона жертвами COVID-19 стали 2240 человек.

«В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 779 пациентов, в том числе 78 детей», — добавили в оперштабе.