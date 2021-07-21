Ростов-на-Дону, 21 июля, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Ещё 348 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 21 июля. Это на два случая заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители коронавируса выявлены в 54 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (121), Сальском районе (12), Азовском районе (11) и Зерноградском районе (десять). Немногим более 18% заразившихся — люди старше 66 лет, 8,9% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 105 720 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 94 246 носителей инфекции.