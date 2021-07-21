Санкт-Петербург, 21 июля, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга, желающие вакцинироваться от коронавируса, должны получить возможность не только быстро записаться на прививку, но и, при необходимости, поменять выбранный пункт и дату прививки. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев 21 июля поручил комитету по здравоохранению и комитету информатизации и связи Петербурга в кратчайшие сроки проработать данный вопрос.

Дарья Драй ИА REGNUM Кабинет вакцинации

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«В городе достаточный запас вакцины — более 160 тысяч доз. Сейчас необходимо минимизировать очереди, обеспечить маршрутизацию петербуржцев в пункты вакцинации с учетом наличия свободных слотов. Горожанин должен иметь возможность максимально просто записаться и, если потребуется, легко поменять выбранный пункт и дату», — сказал чиновник, курирующий городское здравоохранение.

По данным на вечер 20 июля, в Петербурге вакцинированы 1 197 191 человек, из которых 831 817 человек полностью завершили цикл вакцинации. Первично ревакцинированы 502 человека. Запас вакцины в городе составляет 160 129 комплектов доз.