Таллин, 21 июля, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Нынешняя эпидемиологическая ситуация в Эстонии указывает на то, что уже к концу июля показатель кумулятивной заболеваемости повысится с нынешних 30 до 75 случаев на 100 000 человек. Об этом сообщил департамент здоровья страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число заражений за неделю в период 26 июля — 1 августа может превысить 500.

Подчеркивается, что лишь в 2 уездах из 15 отмечено снижение заболеваемости коронавирусом. В остальных она либо остается стабильной, либо растет. Быстрее всего новое число заражений нарастает в Йыгевамаа, Вырумаа, Ляэнемаа и Пярнумаа (юго-восток, юг, запад и юго-запад страны).

По данным департамента, существенных изменений в структуре основных источников заражения в недельном сравнении не произошло: 25% заразились в кругу семьи, 23% — за границей, 7% — на работе.